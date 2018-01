13 trường Đại học có khuôn viên đẹp nhất nước Mỹ

1. Đại học Chicago, Illinois

Được biết đến là trường đại học lớn nhất tại thành phố Chicago năng động, The University of Illinois at Chicago (UIC) trở thành điểm đến lý tưởng cho sinh viên quốc tế khi chào đón hơn 6.000 sinh viên/năm đến từ nhiều nước khác nhau.

Ngoài ra, trường cũng thu hút người học nhờ khuôn viên rộng 87,8 ha xanh tươi. Thành lập năm 1890, phần lớn tòa nhà trong trường được thiết kế theo phong cách Gothic.

Đại học Illinoise thuộc top 5 khuôn viên đại học đa dạng nhất và là trường dẫn đầu trong số các viện giáo dục công tại Mỹ. Trường chú trọng xóa bỏ những cách biệt về cơ hội chăm sóc sức khỏe, giáo dục và kinh tế.

ĐH Illinois cộng tác với các khu vực lân cận, chính phủ và tổ chức trên nhiều dự án cải thiện chất lượng cuộc sống. Hiện có khoảng 29.000 sinh viên theo học tại 15 cơ sở.

2. Đại học Rollins, Winter Park, Florida

Khuôn viên ĐH Rollins (Winter Park, Florida) rộng 28 ha với đầy đủ tiện nghi phục vụ quá trình sinh viên với các giảng đường, trung tâm khoa học, thư viện, ký túc xá, trung tâm thể thao, nhà hát... Ngoài ra, không gian xanh cùng vị trí cạnh hồ nước tạo cho trường vẻ yên bình, thơ mộng.

3. Đại học Lewis & Clark, Portland, Oregon

ĐH Lewis & Clark ở Portland, Oregon, nằm trên đồi Palatine. Thành lập từ năm 1867, đến nay, trường vẫn giữ được vẻ đẹp gần gũi thiên nhiên với những cây cổ thụ và thảm cỏ rộng. Bên cạnh đó, Lewis & Clark còn có các tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử như khu Frank Manor hay giảng đường Roger.

4. Đại học Wellesley, Wellesley, Massachusetts

ĐH Wellesley (bang Massachusetts) là trường tư thục dành cho riêng cho đối tượng nữ sinh được thành lập năm 1870.

Nằm cạnh hồ Waban, trường có diện tích 200 ha, bao gồm rừng cây thường xanh, rừng cây thay lá và đồng cỏ rộng mênh mông cùng những khung cảnh vô cùng nên thơ, lãng mạn thay đổi theo mùa.

5. Đại học Southern Methodist, Dallas, Texas

Đại học Southern Methodist (Southern Methodist University) là học viện tư thục, được thành lập năm 1911 tại Dallas, Texas.

Trường có khoảng 11.000 sinh viên theo học. Khuôn viên chính của trường được chia thành 7 khu trường thành viên, ngăn cách nhau bởi hàng cây xanh và thảm cỏ rộng.

6. Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill

Biểu tượng của trường là Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill là Old Well, một rotunda (kiến trúc được xây trên nền hình tròn và thường có mái vòm) dựa trên nguyên mẫu vườn Versailles. Công trình này được xây dựng trên khu vực vốn là giếng cung cấp nước cho toàn ngôi trường vào những ngày đầu hoạt động.

Trường áp dụng nguyên tắc đảm bảo tính bền vững của môi trường thông qua việc phủ xanh trường học, tự sản xuất điện phục vụ 1/4 nhu cầu về điện năng của trường.

7. Đại học Washington, St. Louis, Missouri

ĐH Washington ở St. Louis, Missouri là một viện đại học tư thục toạ lạc tại thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Viện đại học được đồng sáng lập vào năm 1853 bởi William Greenleaf Eliot và Wayman Crow, với tên là Eliot Seminary. Vào năm 1857, viện đại học đã được đổi tên thành "Viện Đại học Washington" để vinh danh George Washington.

Trường có hai khuôn viên nằm dọc theo công viên Forest Park. Thành lập năm 1853, hầu hết tòa nhà trong trường đều mang lối kiến trúc Gothic. Sinh viên học tập, sinh hoạt, nghiên cứu tại 5 khuôn viên bao gồm khu Danforth, khu Y tế, hai học xá ở phía Bắc và phía Tây cùng Trung tâm Nghiên cứu Tyson.

8. Đại học Loyola Marymount, Los Angeles, California

ĐH Loyola Marymount ở Los Angeles, California (LMU) nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, ở Los Angeles, California, chỉ cách Thái Bình Dương và Sân Bay Quốc Tế Los Angeles (LAX) vài phút. Học sinh có cơ hội khám phá cảnh quan tuyệt đẹp tự nhiên trong trường và xung quanh thành phố hoặc trải nghiệm những nơi náo nhiệt như Hollywood nổi tiếng thế giới, danh lam thắng cảnh Malibu, hoặc trung tâm thành phố Los Angeles, nơi Law School của Loyola tọa lạc.

Khuôn viên trường rộng 60 ha, phần lớn các tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc công giáo và nằm giữa rừng cây xanh.

9. Đại học Princeton, New Jersey

Được thành lập năm 1746 với tên gọi Cao đẳng New Jersey, Đại học Princeton xếp thứ tư trong các trường đại học lâu đời nhất của Hoa Kỳ. Trường không chỉ nổi tiếng với chất lượng đào tạo tốt hàng đầu thế giới mà còn gây ấn tượng bởi khuôn viên cổ kính bao gồm các tòa nhà theo phong cách Gothic và bãi cỏ xanh, hồ nhân tạo.

10. Đại học Bryn Mawr, Pennsylvania

ĐH Bryn Mawr ở Pennsylvania được đánh giá là một trong những trường đẹp nhất ở Mỹ cũng nhờ lối kiến trúc Gothic. Trường được thiết kế dựa trên nguyên mẫu ĐH Cambridge. Ngoài ra, tất cả tòa nhà trong khu ký túc xá đều lấy tên theo các địa danh thuộc xứ Wales.

11. Đại học Dartmouth, Hanover, New Hampshire

Đại học Bryn Mawr chỉ là một trong những địa điểm tuyệt vời ở Philadelphia (PA). Agoda.com luôn có giá khuyến mãi thấp nhất cho bất kỳ khách sạn nào gần với Trường Cao Đẳng và Đại Học nổi tiếng. Sự lựa chọn nơi ăn chốn ở gần Đại học Bryn Mawr rất phong phú từ các khách sạn hạng sang đến nhà nghỉ bình dân.

Trường nằm trên ngọn đồi cạnh sông Connecticut. Các tòa nhà trong trường được thiết kế theo lối kiến trúc tân cổ điển. Dartmouth cũng nổi tiếng là nơi quy tụ nhiều loài thực vật với khoảng 200 loài thuộc chi Ulmus.

12. Đại học Nam Sewanee, Tennesseea

ĐH Sewanee được thành lập năm 1857 ở Tennessee. Trường nằm ở vùng thôn dã Sewanee, Tennessee, với diện tích rộng lớn đến 13000 mẫu bao quanh là núi rừng thiên nhiên kì vì, là nơi lý tưởng cho các môn vận động ngoài trời như là leo núi, hay xe đạp núi. Thời tiết ở đây cũng khá dễ chịu. Khí hậu ôn đới ấm áp với nhiệt độ trung bình mùa đông 10 độ C và mùa hè trên dưới 30 độ C.

13. Đại học Colgate, Hamilton, New York

ĐH Colgate ở Hamilton, New York, được thành lập năm 1819 và có diện tích khoảng 2,33 km2. Ngoài ra, trường cũng sở hữu cánh rừng chưa khai phá rộng 4,5 km2. Hầu hết tòa nhà được xây dựng từ đá.

Colgate có 10 ký túc xá được dành cho sinh viên năm nhất và năm hai ở khu khuôn viên chính của trường thường được gọi là khu “trên đồi,” ở gần các lớp học. Sinh viên năm ba và tư thường sống ở các khu dưới đồi tại các khu chung cư và nhà riêng. Một số nhà được thiết kế theo chủ đề, ví dụ như nhà Creative Arts dành cho các sinh viên có hứng thú với nghệ thuật hoặc nhà Asia House dành cho các sinh viên muốn tìm hiểu về văn hóa châu Á.

Trường ĐH này cũng tham gia vào chương trình phát triển bền vững khi hệ thống sưởi của trường là các nồi hơi vận hành bằng nhiên liệu sinh học, trường cung cấp xe đạp để sinh viên đi lại trong khuôn viên. Nhà ăn của trường cũng sử dụng thực phẩm hữu cơ.

O’Connor Campus Center, hay gọi thân mật là Coop, là khu hoạt động tập thể dành cho các sinh viên, bao gồm các văn phòng quản lý các câu lạc bộ, một nhà ăn, bưu điện/phòng thư, phòng máy tính, và trung tâm Blackmore Media Center – địa điểm của WRCU, đài phát thanh riêng của Colgate.

Lệ Thu

(Theo Business Insider)