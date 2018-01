Du học sinh Việt khắp 5 châu thức trắng đêm, rực lửa cảm xúc cổ vũ U23 Việt Nam

Trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra vào 15h Việt Nam ngày 27/1, khi đó ở Mỹ là 3h, Pháp mới bình minh, tuy vậy các bạn trẻ Việt ở xứ người không ngần ngại thức xuyên đêm.

Hòa chung nhịp đập với đội tuyển quốc gia và hàng triệu người hâm mộ khắp nơi trên thế giới, tại Mỹ, Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York đã lập nhóm cùng theo dõi trận chung kết giải bóng đá vô địch U23 châu Á!

Hàng trăm du học sinh Việt tại Hoa Kỳ thức trắng đêm, cổ vũ cho U23 Việt Nam

Hàng trăm du học sinh Việt tại Hoa Kỳ thức trắng đêm, cổ vũ đầy máu lửa.

Một cổ động viên xinh đẹp tại New York, Hoa Kỳ.

Bạn An Võ - Ban điều phối hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York cho hay: “Đêm nay có hơn 100 thanh niên Việt Nam đang học tập và làm việc tại thành phố New York và các thành phố lân cận, thành phố Jersey, quận Long Island tụ tập tại một quán ăn Việt cùng thức xuyên đêm và theo dõi đội tuyển U23 Việt Nam từ nơi xa.

Mọi người ngồi trên ghế, dưới đất hét vang Việt Nam Vô địch, không khí như vỡ oà khi U23 cân bằng tỷ số 1-1 với đối thủ nặng kí. Có cả các bạn Mỹ tham gia cổ vũ cùng du học sinh Việt Nam. Chưa bao giờ thấy không khí người Việt trẻ tại New York lại đậm mầu cờ sắc áo Việt Nam và máu lửa đến thế!”

Khoảnh khắc vỡ òa khi Việt Nam gỡ hòa 1 - 1 với đối thủ ở hiệp 1.

"Chúng mình vô cùng tự hào khi đội tuyển Việt Nam đã làm nên lịch sử, chiến đấu xuất sắc và giành tấm vé vào chung kết AFC U23 2018. Để không còn “gato” khi không được ở Việt Nam đi “bão” và kết nối những người đồng cảm với nỗi niềm kể trên, có thể thỏa sức gào thét và cổ vũ cho đội tuyển nước nhà trong trận chung kết sắp tới, Hội du học sinh đã tổ chức sự kiện thức trắng đêm đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam.

Trận đấu kết thúc hiệp 1 vô cùng căng thẳng, chúng mình đã trải qua cảm xúc đặc biệt khi một lần đội tuyển Việt Nam đã vượt qua khó khăn thời tiết và đối thủ rất mạnh giành kết quả 1-1. Tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội U23 Việt Nam đã làm nên trận đấu vô cùng đáng xem”, Trang Lê - Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại New York hào hứng.

Không kém phần cuồng nhiệt, ở Columbia, Missouri, Hoa Kỳ, Hội Sinh viên Việt Nam tại Missouri vùng nhau họp mặt và xem bóng đá với tinh thần: "Tuyết rơi thì mặc tuyết! Trận đấu có hoãn hay không thì tinh thần cổ động viên Việt Nam tại Mizzou vẫn cao ngùn ngụt!" ·

Màu cờ sắc áo Việt.

Tuyết rơi thì mặc tuyết! Tinh thần cổ động viên Việt Nam tại Mizzou vẫn cao ngùn ngụt!

Tại thành phố Berlin nước Đức, không khí cổ vũ không thể nào náo nhiệt hơn. Anh Nguyễn Mai Sơn (Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Berlin - Potsdam, CHLB Đức) bày tỏ: "Sự kiện U23 Việt Nam lọt vào chung kết một giải đấu cấp Châu lục thật sự là kì tích. Mình tuy đang ở Đức nhưng luôn theo dõi các tin tức về đội tuyển. Thực sự theo dõi những cảnh tượng ăn mừng tại Việt Nam, mình thực sự ghen tị với mọi người và chỉ ước được bay ngay về Việt Nam lúc này!

Du học sinh Việt tại Đức cuồng nhiệt cùng U23 Việt Nam

Hàng trăm du học sinh đang đồng lòng hướng về quê nhà, ai cũng mong chờ giây phút U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Uzbekistan.

Hội trường đầy sức nóng với hơn 500 người.

Cũng từ mong ước được hòa vào không khí đó, mình đã đứng ra kêu gọi một buổi "Public Viewing" tại Berlin để cùng với kiều bào tại Đức cổ vũ cho U23 Việt Nam. Hiện nay đã có khoảng 500 người tham gia. Đây là sự kiện xem bóng đá cùng nhau lớn nhất và lần đầu tiên được tổ chức tại Berlin, Đức".

Mai Sơn cho biết, đã có 3 màn hình lớn để phục vụ khán giả. Ngoài ra tất cả mọi người đều sẽ mặc áo đỏ cùng với cờ, quạt... để tạo nên một không khí cuồng nhiệt nhất ủng hộ đội tuyển. Ngoài sự tham gia của học sinh, sinh viên, Việt kiều,... cũng có sự tham gia của các bạn Đức yêu Việt Nam.

Tại Pháp, Nguyễn Phan Bảo Thụy (Phó chủ tịch đối nội Hội sinh viên Việt tại Pháp) cho biết: “Hàng trăm du học sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm Quốc kỳ cổ vũ tham gia sự kiện “Xem chung kết và tiếp lửa cho U23 Việt Nam cùng sinh viên UEVF!”. Hội trường gần 200 người đã không còn chỗ, các cổ động viên du học sinh phải đứng ngoài gần 100 người.

Không khí bóng đá cũng tràn xuống các con phố tại Pháp.

Hội sinh viên Việt tại Pháp (UEVF) tổ chức sự kiện “Xem chung kết và tiếp lửa cho U23 Việt Nam cùng sinh viên UEVF!”

Dịp cổ vũ bóng đá cũng giúp tình cảm giữa anh chị em du học sinh gắn kêt hơn.

Tại Nhật Bản, nhiều hội nhóm của du học sinh Việt Nam cũng ra thông báo tổ chức họp mặt để cổ vũ bóng đá. Sinh viên Việt tại Nhật đã sắm sửa cờ đỏ sao vàng, khí thế hừng hực cổ vũ U23 Việt Nam trong trận đấu lịch sử.

Khí thế hừng hực của DHS Việt tại Nhật cổ vũ U23 Việt Nam

Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tập trung tại nhiều địa điểm khắp thành phố Tokyo để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Nữ du học sinh Đặng Thục Minh Yến gửi gắm đội tuyển U23 Việt Nam: “Các anh chỉ cần cố hết sức, Hội du học sinh Việt sẽ ở đầu cầu Nhật Bản cổ vũ hết mình cho các anh và nước nhà!”.

Lệ Thu