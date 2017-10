Giáo dục New Zealand xếp hạng nhất thế giới về chỉ số chuẩn bị cho tương lai

Worldwide Educating for the Future Index đánh giá hệ thống giáo dục ở 35 nền kinh tế với 3 nhóm chỉ số chính gồm có: môi trường chính sách giáo dục, môi trường giảng dạy, môi trường kinh tế xã hội.

Ba nhóm chỉ số này được chia cụ thể thành 16 chỉ số nhỏ để đưa ra kết quả chung cuộc, trong đó nhóm chỉ số môi trường giảng dạy được đánh giá là quan trọng nhất - chiếm 50% số điểm. Các chỉ số tập trung vào các yếu tố như ngân sách của Chính phủ dành cho giáo dục, chất lượng đào tạo giáo viên, sự đa dạng văn hóa; từ đó đánh giá cách học sinh, sinh viên (HSSV) được chuẩn bị để sẵn sàng làm chủ các kỹ năng thiết yếu trong tương lai, như kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, khả năng định hướng trong khi thế giới ngày càng số hóa và tự động hóa.

Worldwide Educating for the Future Index cũng phân tích những lý do dẫn đến thành công của nền giáo dục New Zealand, quốc gia xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Sứ mệnh giáo dục được xã hội đồng thuận cao

Giáo dục để chuẩn bị tương lai là một sứ mệnh chiến lược được đồng thuận cao tại New Zealand. Chủ trương của quốc gia này là đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong mọi nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội. Và giáo dục phải tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm năng cá nhân của mỗi học sinh, sinh viên.

Mọi công dân New Zealand đều có quyền bình đẳng về cơ hội học hành và giáo dục phải đạt được mục tiêu giúp người dân New Zealand trở thành những người có kiến thức, kĩ năng, hiểu biết để có thể đáp ứng được sự thay đổi không ngừng của thế giới hiện đại.

Có thể kể đến những cuộc “cách mạng” giáo dục ở New Zealand, như chương trình học bậc THPTNCEA (tạm dịch: Chứng chỉ quốc gia New Zealand, tương đương Bằng PTTH của Việt Nam) dạy và học theo tín chỉ, mang tính linh động cao và phù hợp với khả năng của từng học sinh; chương trình chiến lược “Nation of Curious Minds” (Quốc gia của những bộ óc tò mò) với chìa khóa là giáo dục STEM, giúp khơi gợi niềm đam mê khoa học công nghệ đối với thế hệ trẻ New Zealand. Nation of Curious Minds kéo dài 10 năm (2014 – 2024) với mục tiêu sẽ tạo ra được một lực lượng lao động có đầy đủ kỹ năng để đối mặt với những thay đổi không ngừng của thế kỷ 21, đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0.

Hệ thống giáo dục đồng bộ phục vụ mục tiêu đào tạo

Dưới sự điều phối của Chính phủ, New Zealand có được một hệ thống giáo dục đồng bộ, từ công nghệ đến phương pháp giảng dạy, giáo trình, và sự hợp tác với các doanh nghiệp; nhờ vậy hệ thống giáo dục có hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu đào tạo.

Đơn cử như việc từ 2018, công nghệ số sẽ được đưa vào giảng dạy ngay từ lớp 1 thay vì từ trung học như chương trình cũ. Với kế hoạch này, New Zealand mong muốn các em học sinh tiểu học hiểu được những thuật ngữ căn bản như Robot, Internet của vạn vật, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ in 3D … và khi kết thúc bậc tiểu học, học sinh được trang bị kỹ năng cơ bản về lập trình.

Từ 2018, New Zealand đưa công nghệ số vào giảng dạy ngay từ lớp 1 (ảnh minh họa Ncee.org)

Không chỉ riêng các trường Phổ thông, chương trình học của các trường Đại học, Học viện tại New Zealand được xây dựng dựa trên nhu cầu của ngành công nghiệp và tập trung vào người học, giúp người học trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có thể hội nhập ở bất cứ môi trường nào.

Phương châm giáo dục của New Zealand là trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng và tinh thần học tập suốt đời, kỹ năng tìm tòi và áp dụng kiến thức vào thực tiễn, kỹ năng tư duy và suy nghĩ độc lập, sáng tạo.

Lệ Thu