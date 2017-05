Luyện phỏng vấn du học Mỹ cùng Ms. Anita Collins lúc 14h ngày 17/05/2017

Khách mời:

- Ms. Anita Collins tuyển sinh tổ chức giáo dục ESLi đại diện các trường: Trường Địa điểm học University of Minnesota – Duluth Duluth, Minnesota 55812 University of Wisconsin-Superior Superior, Wisconsin 54880 Sullivan University Louisville, Kentucky 40205 West Texas A&M University Canyon, Texas 79016 Western Kentucky University Bowling Green, Kentucky 42101 Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, Illinois 62025 - Sinh viên đạt Visa du học Mỹ từ New World Education

Ngoài ra, sinh viên sẽ được hỗ trợ thêm luyện phỏng vấn 1:1 cùng chuyên viên tư vấn và xứ lý tại phòng mô phỏng phỏng vấn thử Thời gian: 14:00 ngày 17/05/2017 Chương trình miễn phí cho 20 người đầu tiên. Vui lòng đăng ký “Tại Đây” Tập thể du học New World sẽ hỗ trợ tốt nhất để bạn thực hiện được ước mơ du học Mỹ thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách