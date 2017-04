Săn học bổng du học Úc lên đến 30% từ tập đoàn giáo dục Navitas 2017

Navitas là một nhà cung cấp giáo dục hàng đầu thế giới, cung cấp các dịch vụ giáo dục đa dạng cho hơn 80.000 sinh viên thông qua hơn 120 trường đại học tại 27 quốc gia. Tại Úc, Navitas English và Navitas Chương trình Đại học có mặt ở các thành phố lớn của Úc. Navitas cũng cung cấp nhiều chương trình liên quan đến công việc và nghề nghiệp thực tế để giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng để bước vào môi trường làm việc quốc tế. Chất lượng giáo dục, cơ sở nghiên cứu hiện đại và một môi trường đa văn hóa thực sự làm cho Navitas và các chương trình đào tạo ở Úc là một lựa chọn tuyệt vời cho nghiên cứu sinh viên quốc tế.

Navitas cung cấp chương trình chuyển tiếp được công nhận vào học tại các trường Đại học hàng đầu như The University of Adelaide, University of South Australia. Các sinh viên được hỗ trợ các chương trình tiếng Anh riêng biệt để dễ dàng khởi đầu chương trình học. Sinh viên dễ dàng chọn trong các chương trình học tập đa dạng của Navitas để phù hợp với nhu cầu ngôn ngữ của mình và để đáp ứng nhu cầu của Chính Phủ Úc.

Chương trình chuyển tiếp vào Đại Học Top tại Úc

Các lợi thế khi học tại Navitas:

• 3 kỳ tuyển sinh hàng năm: Tháng Hai, Tháng Sáu và Tháng Mười;

• Các lựa chọn học tập linh hoạt: Lựa chọn học rút cho phép sinh viên hoàn thành bằng diploma trong vòng 8 tháng;

• Lớp học ít sinh viên và chú ý đến từng cá nhân;

• Số giờ giảng dạy nhiều hơn trường đại học;

• Giảng dạy trực tiếp;

• Hỗ trợ học tập miễn phí: Tiếng Anh, Toán và Kỹ năng mềm trong học tập;

• Nhập học năm thứ hai chương trình cử nhân đã chọn học tại trường đại học sau khi đậu văn bằng Cao đẳng tại các trung tâm của Navitas.

Các khóa học

• Chương trình ngôn ngữ Tiếng Anh

• Certificate IV Chương trình Dự bị ĐH: phù hợp với học sinh hoàn tất lớp 11 tại Việt Nam có điểm trung bình từ 6.0 hoặc hoàn tất IB với điểm từ 15.

• Chương trình Dự bị phù hợp với học sinh hoàn tất lớp 11 tại Việt Nam có điểm trung bình từ 6.0 hoặc điểm IB từ 20.

• Chương trình Cao đẳng tương đương năm nhất chương trình Cử nhân phù hợp với học sinh hoàn tất lớp 12 tại Việt Nam có điểm trung bình từ 6.0. Sau khi hoàn tất, sinh viên có thể chuyển tiếp vào năm 2 chương trình đại học.

Trường Trường chuyển tiếp Địa chỉ Chương trình giảng dạy Curtin College Curtin University Bentley, Western Australia Cao đẳng (Giai đoạn 1 và 2) Eynesbury The University of Adelaide Adelaide, SA Tiếng Anh

Trung Học

Dự bị Đại học

Cao đẳng University of South Australia La Trobe Melbourne LTM La Trobe University Melbourne, Victoria Dự bị Đại học

Cao đẳng

Cử nhân La Trobe University Sydney Campus - LTUSC La Trobe University Sydney, NSW Tiếng anh

Dự bị

Cao đẳng Melbourne Institute of Business and Technology Pty Ltd ( Deakin College) Deakin University Geelong, Victoria Dự bị Đại học

Cao đẳng

Dự bị Thạc sỹ Newcastle International College NIC The University of Newcastle Callaghan, NSW Chứng chỉ IV

Dự bị

Cao đẳng Perth Institute of Business and Technology PIBT (Edith Cowan College ECC ) Edith Cowan Univesrity Perth, WA Tiếng Anh

Chứng chỉ IV

Cao đẳng

Dự bị Thạc sỹ Queensland Institute of Business and Technology QIBT (Griffith College) Griffith University Brisbane/ Gold Coast Chứng chỉ IV

Cao đẳng South Australian Institute of Business & Technology SAIBT University of South Australia North Terrace, Adelaide Tiếng Anh

Cao đẳng Sydney Institute of Business and Technology SIBT Western Sydney University Sydney, NSW Chứng chỉ IV

Dự bị đại học

Cao đẳng

Cao đẳng nâng cao University of Canberra College UCC University of Canberra Bruce, ACT Dự bị đại học

Cao đẳng

Dự bị thạc sĩ

Tiếng Anh Western Sydney University International College (WSUIC) Western Sydney University Paramatta, NSW Dự bị

Cao đẳng

Tiếng Anh Western Sydney University Sydney City Campus (WSUSCC) Western Sydney University Sydney, NSW Đại học

Chứng chỉ Thạc sĩ

Lợi ích khi học chương trình chuyển tiếp:

• Môi trường đại học: sinh viên được trải nghiệm môi trường thực ở trường đại học và sử dụng cơ sở vật chất của trường đại học.

• 3 học kỳ hằng năm: Navitas College có 3 kỳ khai giảng mỗi năm vào tháng Hai, Sáu và Mười. Sinh viên có thể bắt đầu học vào thời gian thuận tiện nhất cho họ.

• Quan tâm đến cá nhân: Lớp học nhỏ với lượng sinh viên ít hơn giảng đường đại học, mỗi lớp có trung bình 25 sinh viên. Điều này có nghĩa là từng cá nhân sinh viên sẽ được giáo viên quan tâm một cách tận tình hơn.

• Giáo trình đại học chất lượng cao: Chương trình cao đẳng của trường được đảm bảo điều phối và chất lượng bởi các trường đại học liên kết. Chương trình cao đẳng tương đương chương trình năm nhất đại học, nhưng có lớp học nhỏ hơn và có nhiều liên hệ hỗ trợ học thuật hơn. Sinh viên chương trình cao đẳng thường có kết quả tương đương, hoặc tốt hơn, các sinh viên học trực tiếp chương trình đại học.

• Chuyển tiếp vào trường đại học: Sau khi hoàn tất chương trình Dự bị hoặc Cao đẳng tại Navitas College, sinh viên được đảm bảo chuyển tiếp vào chương trình cử nhân với ngành học liên quan tại trường đại học. Có thể yêu cầu các khóa học bổ sung. Mô hình này giúp sinh viên có bằng cấp cao đẳng trong khi chuyển tiếp vào bậc chương trình đại học.

• Sinh viên theo học các các chương trình Tiếng Anh, Dự bị, Cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình Đại học, Thạc sỹ sẽ được xét duyệt Visa du học theo diện ưu tiên SVP: Không chứng minh tài chính, không yêu cầu IELTS, được làm thêm 40/2 tuần, được ở lại làm việc từ 2- 4 năm,...

Học bổng Navitas 2017:

Trường Giá trị Học bổng Học bổng - Early Bird Học bổng $4,0000 - Học bổng trị giá 4000AUD học phí cho năm đầu tiên của chương trình dự bị hoặc cao đẳng - Hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 với điểm trung bình ít nhất là 7.0 và đủ điều kiện tiếng anh đầu vào trực tiếp với chương trình dự bị hoặc cao đẳng của Navitas. - Học sinh phải có thư nhập học từ một trong các trường của Navitas. Edith Cowan College ECC Học bổng 30% - Dành cho chương trình chứng chỉ IV và chương trình cao đẳng. Yêu cầu: GPA: 6.5; IELTS 5.0; bắt đầu khóa ELICOS ngày 06/ 2017; điền đơn xin học bổng theo mẫu. SIBT-Western Sydney University Học bổng A$2,500 - Học bổng dành cho học sinh theo học khóa dự bị, cao đẳng vào tháng 6,10/2017 UC college - Cutural Diversity Scholarship Học bổng 25% dành cho học sinh theo học khóa dự bị và cao đẳng. - Dự bị: hoàn thành lớp 11 với GPA 7.0

- Cao đẳng: hoàn thành lớp 12 với GPA 7.0 Eynesbury Học bổng trung học - Lớp 10: học bồng 25% dành cho học sinh có GPA 7.5 và 50% cho học sinh có GPA 8.5 - Lớp 11: học bổng 25% dành cho học sinh có GPA 7.5 và 30% dành cho học sinh có GPA 8.0 Học bổng dự bị - Học bổng 30% dành cho học sinh có GPA 8.0 Deakin college Học bổng khối ngành STEM - Học bổng 20% dành cho học sinh có GPA từ 65% trở lên và theo học các ngành STEM ở trường như dưới đây: + An ninh mạng + Phân tích dữ liệu + Kỹ thuật + Môi trường + Công nghệ thông tin + Khoa học + Kiến trúc + Xây dựng

Ưu điểm khi sinh viên học tại Navitas:

- Đối tác của Navitas hầu hết các trường đại học TOP tại Úc và hệ thống trường G8. Sinh viên có nhiều Cơ hội trải nghiệm chương trình học từ Navitas, làm nền tảng để học chương trình cử nhân và Thạc sỹ.

Săn học bổng du học Úc lên đến 30% từ tập đoàn giáo dục Navitas 2017

New World Education, đại diện tuyển sinh chính thức tập đoàn giáo dục Navitas Úc tại thị trường Việt Nam. Ngoài thị trường Úc, Navitas còn là đối tác của nhiều trường tại Mỹ, Canada, Anh, New Zealand. Sinh viên quan tâm đến chương trình học từ các trường cùng chính sách Visa Úc. Vui lòng liên hệ chuyên viên tư vấn thị trường Úc tại New World Education theo các cách sau, để được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách.

• Cách 1: Đăng ký tư vấn trực tuyến: http://newworldedu.vn/dang-ky-tu-van-du-hoc • Cách 2: Gửi email: info@newworldedu.vn • Cách 3: Gửi hồ sơ online http://newworldedu.vn/nop-ho-so-online

Ngoài vấn đề lựa chọn chuyên ngành, trường bạn theo học, yếu tố không thể thiếu quyết định tấm vé vào Úc du học đó là khâu Visa. Chúng tôi xử lý thành công nhiều Visa du học Úc sẽ hỗ trợ tốt nhất để sinh viên thực hiện được ước mơ du học Úc.

