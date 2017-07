Triển lãm Du học Anh, Úc, Mỹ, Canada và New Zealand

Mời độc giả quan tâm đến triển lãm đăng kí tham gia tại đây: http://www.isc-ukeas.com/form.php?id=2593c57637341340

Thời gian & địa điểm triển lãm: • Hà Nội: 9h – 12h Thứ Bảy ngày 12/8/2017 tại ISC-UKEAS, tầng 1 tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm • Tp. Hồ Chí Minh: 9h – 12h Chủ Nhật ngày 13/8/2017 tại ISC-UKEAS, lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1. Lưu ý: Triển lãm miễn phí vé vào cửa. Mọi thông tin triển lãm vui lòng liên hệ đến đến các văn phòng ISC-UKEAS: Hà Nội: • ISC-UKEAS, tầng 1 tòa nhà Phú Điền, 83A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tel: (+84) 4 3941 1906 • ISC-UKEAS, tầng 2 tòa nhà Bảo Anh, 62 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội – (+84) 43792 5288 Tp. Hồ Chí Minh • ISC-UKEAS, lầu 5, 35 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1 - (+84) 8 3824 6622 Facebook: https://www.facebook.com/tuvanduhoc.isc Website: http://www.isc-ukeas.com/index.php

6 tổ chức giáo dục đại diện 100 trường đại học tham gia triển lãm

Triển lãm du học này có sự tham gia của những “Người khổng lồ” trong nền giáo dục thế giới bao gồm: Kaplan, Navitas, PSB, SIM, ICHM và King’s Colleges.

6 tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới này đại diện cho hơn 100 trường đại học trên khắp thế giới, bao gồm những tên tuổi lớn nhất như Pace University, Northeastern University, RMIT, The University of Sydney, La Trobe University, Griffith University, Eynesbury, Deakin, Curtin, The International College ò Manitoba, Fraser International College, UCIC, Birmingham, York, Southampton…

Điểm đặc biệt nhất của triển lãm nằm ở chỗ các tổ chức giáo dục này có thể đưa học sinh vào học những trường có vị trí cao trong bảng xếp hạng với yêu cầu đầu vào thấp hơn so với yêu cầu trực tiếp của trường.

Học lực 6.5, IELTS 5.0 có thể vào các đại học lớn không?

Trong khi hầu hết các trường Anh và Mỹ đều yêu cầu học lực trên 7.0 và điểm tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 – 6.5, các khóa học đệm (Pathway) đã giúp không biết bao nhiêu học sinh trên toàn thế giới vào được các trường này với chỉ GPA 6.5 và IELTS 5.0 hoặc thấp hơn. Các khóa Pathway giúp học sinh hàn gắn được cách biệt đầu vào cũng như những dị biệt về giáo dục giữa nền giáo dục bản địa và nền giáo dục học sinh được hưởng ở quê nhà.

Pathway được thiết kế đặc biệt với nhiều lớp tiếng Anh hơn cũng như các kĩ năng cần thiết để giúp học sinh thích ứng với nền giáo dục Anh và Mỹ.

Vậy thay vì phải chấp nhận vào học cao đẳng hoặc đại học thứ hạng thấp, học sinh có thể lựa chọn phương án ưu việt này.

Đối với học sinh đã giỏi, vẫn có thể chọn Pathway để vào được những đại học top 20 của Mỹ và Anh, các trường lớn nhất của Úc, Canada và NewZealand.

Pathway tương đương năm đầu đại học - không tốn kém hơn so với vào thẳng đại học

Triển lãm lần này đặc biệt đầu tư nhiều khung thời gian cho các khóa học International Year 1 - Pathway tương đương năm đầu đại học. Không như nhiều chương trình Pathway khác, học sinh phải học 2 – 3 kỳ đệm mới được vào năm đầu các trường đại học, với chương trình này, khi học sinh kết thúc khóa đệm cũng chính là khi học sinh kết thúc năm đầu đại học.

Những bạn học sinh không đỗ đại học ở Việt Nam kỳ thì vừa qua cũng có thể cân nhắc lựa chọn thứ hai nhưng lại vô cùng tốt đẹp này.

Học bổng và gói khuyến học lớn tại triển lãm

6 tổ chức giáo dục sẽ mang đến một lượng học bổng khổng lồ từ hơn 100 trường đại học với những suất học bổng phong phú từ 10 – 100% học phí, trong đó có rất nhiều học bổng chỉ cần học sinh đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường.

Đây cũng là đợt cấp học bổng và thư nhập học cuối cùng dành cho kỳ nhập học tháng 9/2016. Những học sinh đang làm hồ sơ gấp có thể được phỏng vấn và cấp thư mời nhập học trực tiếp tại triển lãm.

Thông tin từ đơn vị tổ chức ISC-UKEAS cho biết, học sinh tham dự triển lãm còn được hưởng gói khuyến học sau:

• Vé xem phim cho 200 đăng kí đầu tiên

• 5 đầu sách SAT 1

• Phí visa khẩn trị giá 5 triệu

• Phí làm hồ sơ du học

Độc giả quan tâm có thể liên lạc đến các văn phòng ISC-UKEAS để được hướng dẫn chi tiết:

