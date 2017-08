4 lý do nên du học Hà Lan năm học 2018-2019

Việt Nam có 503 du học sinh đang theo học chương trình cử nhân tại Hà Lan (2016). Nguồn:https://www.studyinholland.nl/documentation/update-incoming-student-mobility-in-dutch-higher-education-2016-17.pdf)

Du học Hà Lan mới chỉ được biết đến trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng đất nước Cối xay gió đã nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều du học sinh Việt Nam lựa chọn bởi những yếu tố:

- Chất lượng giáo dục Hà Lan được tổ chức Times Higher Education xếp hạng thứ 3 trên toàn Thế giới với 12 trường đại học trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới và top 100 trường đại học hàng đầu châu Âu.

- Nhiều chương trình học bổng giá trị dành cho du học sinh quốc tế: Holland Scholarship – Học bổng du học Hà Lan – Gói học bổng trị giá lên đến 5.000 euro cho mỗi sinh viên ngay trong năm học đầu tiên được đồng tài trợ bởi Bộ Giáo dục – Văn hóa và Khoa học Hà Lan và hơn 48 trường đại học hàng đầu tại Hà Lan.

- Chi phí sinh hoạt tại Hà Lan cũng khá dễ chịu đối với sinh viên quốc tế. Tuy nằm ngay trung tâm châu Âu, sinh hoạt phí tại Hà Lan chỉ vào khoảng 800 - 1000 euro/tháng.

- Hà Lan nằm trong top 10 quốc gia đáng sống nhất trên Thế Giới với chỉ số phát triển con người hàng đầu, số lượng người biết chữ cao nhất Thế Giới, thu nhập bình quân đầu người của quốc gia này là 27,888 đô la (tương đương 18,000 bảng Anh) một năm.

1. Du học Hà Lan - Sức hút đối với các học sinh giỏi từ nền giáo dục chất lượng hàng đầu Thế Giới

Các trường đại học tại Hà Lan luôn giành được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng Thế giới. Chất lượng giáo dục ở Hà Lan được thiết lập dựa trên phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, cung cấp kiến thực học thuật, đề cao tính sáng tạo và khuyến khích phát triển tư duy thực tiễn cho học sinh sinh viên.

Ngoài ra, hệ thống giáo dục đại học của Hà Lan rất rõ ràng với:

+ Hệ thống các trường đại học nghiên cứu

+ Hệ thống các trường đại học khoa học ứng dụng

a. Hệ thống các trường đại học nghiên cứu:

Hà Lan có 18 trường đại học nghiên cứu được chính phủ tài trợ. Các chương trình cử nhân tại các trường đại học nghiên cứu có xu hướng tập trung vào lý thuyết với khoảng thời gian là 3 năm. Điểm đặc biệt là các trường đại học của Hà Lan nằm trong danh sách xếp hạng thế giới đều là trường đại học nghiên cứu

Xem thêm danh sách 18 trường Đại học nghiên cứu tại đây

Tại những ngôi trường đại học nghiên cứu, các bài giảng thường được các giáo sư giảng tại một hội trường lớn gồm 100 sinh viên và sau đó sinh viên sẽ được chia thành các nhóm nhỏ (từ 15 - 20 sinh viên) để làm việc nhóm. Sinh viên được yêu cầu đọc sách, tìm kiếm thông tin và trao đổi với giảng viên để chuẩn bị tốt nhất cho những kỳ thi của mình.

Một số chương trình cử nhân tiêu biểu tại các trường đại học nghiên cứu: quản trị kinh doanh, luật, khoa học sinh y học, ngôn ngữ học, khoa học chính trị, tâm lý, kinh tế, tài chính và khoa học máy tính.

b, Các trường đại học khoa học ứng dụng:

Các trường đại học khoa học ứng dụng cung cấp các chương trình tập trung vào nghệ thuật ứng dụng, và khoa học.

Hà Lan có 40 trường đại học khoa học ứng dụng được chính phủ tài trợ, số lượng sinh viên đăng ký ghi danh lớn nhất từ 20.000-39.000 sinh viên. Nhìn chung có 365.000 sinh viên theo học chương trình chuyên nghiệp.

Xem thêm danh sách 40 trường Đại học khoa học ứng dụng tại đây

Các chương trình cử nhân tại các trường đại học khoa học ứng dụng thường là 4 năm và có giáo trình giảng dạy rất thực tế.

Một số trường đại học khoa học ứng dụng nổi tiếng Hà Lan như: NHTV Breda University of Applied Sciences, Saxion Universities of Applied Sciences Enschede, Stenden University of Applied Sciences.

Hầu hết thời gian thực tập được bao gồm trong các chương trình. Các chương trình chung là quản lý khách sạn, quản lý kinh doanh quốc tế, lập trình, thiết kế đồ hoạ… Các chương trình cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế cho phép họ dễ dàng phù hợp và phát triển trong môi trường làm việc.

Tuy nhiên, có một thực tế bằng cấp của nhóm trường đại học nghiên cứu được đánh giá cao hơn bằng cấp của nhóm trường đại học khoa học ứng dụng. Do đó, con đường sự nghiệp của hai sinh viên tốt nghiệp từ hai hệ thống trường này có thể khác nhau về cấp bậc mà mức lương nhận được tại cùng một công ty.

Ví dụ: Trong lĩnh vực khoa học sinh học, sinh viên trường đại học khoa học ứng dụng sẽ học được rất nhiều về kỹ thuật phòng thí nghiệm và có chương trình thực tập để chuẩn bị cho vị trí kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Ngược lại, sinh viên đại học nghiên cứu sẽ làm một dự án thực tập nghiên cứu để chuẩn bị trở thành một nhà khoa học.

Hiện nay, đã có khoảng 2.100 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở nhiều ngành nghề, cấp bậc để sinh viên lựa chọn. Cũng giống như các quốc gia khác, các trường đại học tại Hà Lan yêu cầu sinh viên phải đáp ứng các điều kiện đầu vào quy định khá cao đặc biệt là đòi hỏi về trình độ tiếng Anh đối với các bài thi chuẩn hóa như IELTS, TOEFL.

2. Du học Hà Lan - cơ hội nhận được học bổng cao cao nhất trong các nước.

Chính phủ Hà Lan luôn có những chính sách hỗ trợ tài chính nhằm tạo ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho sinh viên từ các nước đang phát triển với nền giáo dục đại học Hà Lan. Cách đơn giản nhất và rẻ nhất để học tập tại Hà Lan là tìm kiếm những chương trình học bổng bởi giá trị học bổng dành cho sinh viên có thể từ 30% - 100%.

Du học sinh Việt Nam biết nhiều đến học bổng du học Hà Lan Orange Tulip Scholarship, Holland Scholarship ngoài ra còn có các chương trình học bổng khác như: Global Management of Social Issues BSc Scholarship,…

Học bổng du học Hà Lan – Orange Tulip Scholarship (OTS) là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 19 trường đại học Hà Lan. Mục tiêu của học bổng hướng đến các bạn sinh viên xuất sắc đến từ Việt Nam và trao cho họ cơ hội được học tập và nghiên cứu tại Hà Lan.

Trong năm học 2017 – 2018, gói học bổng dành cho du học Hà Lan Orange Tulip Scholarship từ các trường đại học cho sinh viên Việt Nam lên đến hơn 550,000 euro với 58 suất học bổng. Ngân sách cho từng suất học bổng khác nhau tùy theo từng trường và từng ngành học.

Holland Scholarship – Học bổng du học Hà Lan – Gói học bổng trị giá lên đến 5.000 euro cho mỗi sinh viên ngay trong năm học đầu tiên được đồng tài trợ bởi Bộ Giáo dục – Văn hóa và Khoa học Hà Lan và hơn 48 trường đại học Hà Lan.

Gần 768 suất học bổng hấp dẫn đang chờ để được trao cho những ứng viên tài năng nộp hồ sơ thành công vào bất kỳ chương trình đại học hoặc thạc sĩ nào của các trường đại học Hà Lan.

Tham khảo thông tin học bổng của 15 trường đại học hàng đầu Hà Lan tại đây

Điều kiện nhận học bổng Hà Lan:

Điều kiện chung:

- Sinh viên không có quốc tịch các nước nằm trong khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

- Sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, GPA > 8.0

- IELTS tối thiểu từ 6.0.

- Sinh viên được nhận vào một chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ chính quy, toàn thời gian của các trường ĐH Hà Lan nằm trong danh sách cấp học bổng của 19 trường đối với chương trình Orange Tulip Scholarship và 48 trường nằm trong chương trình Holland Scholarship.

Lưu ý: Mỗi chương trình học đều có điều kiện học bổng khác nhau chính vì vậy sinh viên phải kiểm tra chi tiết chương trình học bổng thuộc ngành học của mình.

Những giấy tờ/hồ sơ cần thiết để apply cho học bổng Orange Tulip Scholarship hoặc Holland Scholarship.

- Form đăng ký học bổng Orange Tulip Scholarship hoặc Holland Scholarship.

- Thư mời nhập học chính thức từ các trường ĐH Hà Lan nằm trong danh sách cấp học bổng của 19 trường đối với chương trình Orange Tulip Scholarship và 48 trường nằm trong chương trình Holland Scholarship.

- Sơ yếu lý lịch: Toàn bộ tài liệu phải được viết bằng tiếng Anh và có ảnh trên CV.

Như vậy, với những thuận lợi như chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới, mức học phí không cao, nhiều chương trình học bổng giá trị thì Hà Lan xứng đáng là một sự lựa chọn hàng đầu cho những du học sinh có thành tích học tập nổi bật và muốn trải nghiệm phương pháp giảng dạy tiến bộ bậc nhất thế giới tại Hà Lan trong năm học 2018 - 2019.

Lưu ý: Khác với các quốc gia khác, đối với Hà Lan, để apply khóa học hoặc học bổng, ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ rất sớm. Thông thường ứng viên sẽ phải apply khóa học và học bổng trước 7-9 tháng trước khi bắt đầu khóa học chính thức. Chính vì vậy, học sinh và gia đình học sinh nên bắt đầu làm hồ sơ ngay từ bây giờ để chuẩn bị hồ sơ nhập học năm học 2018-2019 kịp thời để có cơ hội nhận được những suất học bổng cao trong quỹ học bổng.

3. Du học Hà Lan chất lượng cao với chi phí thấp nhất Châu Âu

Chi phí du học ở Hà Lan không hề đắt đỏ khi so sánh với những quốc gia đang phát triển. Đặc biệt khi so sánh với những cường quốc du học khác như Anh, Mỹ, Úc….Giống nhiều nước châu Âu, giáo dục đại học và sau đại học tại Hà Lan được chính phủ tài trợ nên chi phí sinh viên phải bỏ ra so với chất lượng nhận được là không đáng kể. Nếu xếp hạng về chất lượng giáo dục, Hà Lan không thua kém bất kỳ cường quốc nào trên thế giới. Tuy nhiên, mức học phí cho một năm học tại Hà Lan chỉ vào khoảng 50 triệu đồng (khoảng 1.900 euro) cho sinh viên bản xứ và khoảng 150 triệu đồng (6.000 euro) cho sinh viên quốc tế.

Tên chương trình Sinh viên EU / EEA (đơn vị: EUR/năm) Sinh viên không thuộc EU / EEA (đơn vị: EUR/năm) Chương trình đào tạo cử nhân 700 - 1.950 EUR / năm 6.000 đến 12.000 EUR / năm Chương trình đào tạo thạc sĩ 2.000 đến 5.000 EUR / năm 8.000-20.000 EUR / năm

Sinh viên có cơ hội vừa học vừa làm và phải đóng thuế ít hơn so với quy định. Ngoài ra, hầu hết các trường đại học Hà Lan đều có các chương trình học bổng hoặc các chương trình vay vốn dành cho sinh viên quốc tế, giúp trang trải một phần hay toàn bộ chi phí học tập.

Chi phí sinh hoạt tại Hà Lan cũng khá dễ chịu với sinh viên quốc tế. Tuy nằm ngay trung tâm châu Âu, sinh hoạt phí tại Hà Lan chỉ vào khoảng 800 euro/tháng. Đó là chưa kể rất nhiều nhà hàng, quán ăn và các dịch vụ khác có chế độ giảm giá cho sinh viên.

Dưới đây là chi phí sinh hoạt trung bình ở các thành phố sinh viên lớn của Hà Lan:

(Nguồn: http://www.mastersportal.eu/articles/553/costs-of-studying-abroad-in-the-netherlands.html)

Thành phố Chi phí sinh hoạt trung bình (Đơn vị: euro/tháng) Enschede khoảng 1.200 EUR / tháng Eindhoven khoảng 1.100 EUR / tháng Amsterdam và Delft 1.200-1.300 EUR / tháng Rotterdam 1.000 EUR / tháng

Ngoài ra sinh viên có thể tham khảo chi tiết các khoản phí sinh hoạt tại bảng dưới đây

(nguồn tham khảo: http://www.mastersportal.eu/articles/553/costs-of-studying-abroad-in-the-netherlands.html)

Các khoản phí sinh hoạt Phí sinh hoạt (đơn vị: Euro/tháng) Chi phí chỗ ở - Sinh viên thuê phòng riêng trong một căn hộ: 419 EUR / tháng - Sinh viên ở ký túc xá: 340 EUR / tháng Chi phí thực phẩm (tự nấu ăn) 170 EUR / tháng cho hóa đơn thực phẩm từ các siêu thị (Lidl, Aldi và Albert Heijn là một trong những siêu thị rẻ nhất Hà Lan) Chi phí tiện ích trung bình 165 EUR / tháng. Internet 23 UER/ tháng Chi phí đi lại 35 EUR/ tháng Sách và các tài liệu học tập khác 30 - 65 EUR / tháng Hoạt động xã hội 50-60 EUR / tháng Tổng 813 - 937 EUR/tháng

Như vậy, với mức học phí và chi phí sinh hoạt tương đối thấp so với các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu tại Châu Âu thì Hà Lan là một sự lựa chọn thông minh cho du học sinh Việt Nam trong năm học 2018 - 2019 này.

4. Du học Hà Lan - tận hưởng chất lượng sống hàng đầu Thế giới

Hà Lan được mệnh danh là thiên thường du học mới của sinh viên quốc tế trong đó có sinh viên đến từ Việt Nam.

Bên cạnh những yếu tố như chất lượng nền giáo dục tốt, học phí, chi phí sinh hoạt thấp, nhiều chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế và giá trị học bổng cao… thì bản thân đất nước Hà Lan cũng là một sự lựa chọn mới mẻ và tuyệt vời dành cho du học sinh.

Hà Lan là một đất nước cung cấp dịch vụ toàn cầu, có một thái độ cởi mở với thế giới. Hà Lan mở rộng cửa để kinh doanh, đồng thời cũng mở rộng xã hội và văn hóa. Điều này làm cho Hà Lan thật lý tưởng, thích hợp cho việc tiếp nhận những con người muốn làm giàu kiến thức của mình bằng con đường du học.

Điều mà sinh viên sẽ tìm thấy ở Hà Lan là một xã hội cởi mở, an toàn, thân thiện trong giao tiếp với mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là đến để làm việc.

Xã hội phát triển, xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất tốt, xã hội công bằng, con người văn minh, thu nhập bình quân cao, tỉ lệ người biết chữ đứng đầu thế giới, nói không với tội phạm,… Chính là những điểm sáng tạo nên một sự thiện cảm sâu sắc của du học sinh đối với đất nước Hà Lan.

Hội thảo du học Hà Lan:

Du học Hà Lan mang đến cho du học sinh cơ hội trải nghiệm nền giáo dục hiện đại, công bằng, đề cao sự sáng tạo và tinh thần thực tế trong học tập cũng như được sống trong một quốc gia có nền kinh tế phát triển và chất lượng cuộc sống hàng đầu Thế Giới.

Các trường đại học tại Hà Lan khuyến khích các ứng viên đăng ký khóa học và đăng ký tham gia các chương trình học bổng trước khoảng 7-9 tháng tính đến thời điểm khóa học chính thức diễn ra.

Chính vì vậy, tham dự hội thảo: “4 lý do nên du học Hà Lan năm học 2018 - 2019” EduTrust cam kết sẽ giúp phụ huynh và học sinh xây dựng được kế hoạch du học chi tiết nhất, chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng nhất để đảm bảo cơ hội học tập và nhận học bổng giá trị tại Hà Lan dành cho du học sinh theo học chương trình đại học hoặc thạc sĩ.

Đặc biệt khi đến tham gia hội thảo phụ huynh và học sinh sẽ được giảm 10% khóa học luyện thi IELTS du học và có cơ hội nhận được phần quà là lệ phí thi IELTS trị giá 4.750.000 VNĐ tại IDP dành cho học sinh đăng ký du học tại buổi hội thảo.

Thông tin về buổi hội thảo: ĐĂNG KÍ THAM DỰ Thời gian: 9h00 thứ 7 ngày 19/08/2017 Địa điểm: Phòng Hội thảo – Công ty cổ phần đào tạo và du học EduTrust – Tầng 5 – Tòa nhà HKC – số 285 – Đội Cấn – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội. Phone: 04 37 37 92 92 Hotline: 0968 80 86 87 hoặc: 0165 636 26 79 (Ms.Nhiên) Email: Nhienbio@gmail.com Info@edutrust.edu.vn Website: edutrust.edu.vn

K.M